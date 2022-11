Kanye West : altercations, compte Instagram suspendu, cagnotte, une journée encore bien chargée...

Kanye West ne s'en sors pas...

Les conséquences des déclarations intempestives de Kanye West se font de plus en plus prégnantes. Non seulement le rappeur a perdu une grande partie de sa fortune et de nombreux contrats mais ses diatribes antisémites ont aussi une répercussion dans sa vie privée. Ainsi, Ye a été pris à partie par un parent d'élève alors qu'il était spectateur d'un match de foot de son fils Saint. Lundi 31 octobre, TMZ a montré des images de l'artiste en pleine embrouille avec une femme sur le bord de touche, sous le regard de Kim Kardashian. Finalement, le rappeur a quitté les lieux avant que tout cela n'aille trop loin. Selon TMZ qui cite des témoins, il serait tout de même revenu quelques minutes plus tard.

Le compte Instagram de Kanye West encore suspendu

Mais, évidemment, ce n'est pas tout. L'actualité de Kanye West est surchargée, malheureusement pour de mauvaises raisons. Le compte Instagram de Ye a été une nouvelle fois suspendu pour une durée de 30 jours. Un porte-parole de Meta, la société mère d'Instagram, a confirmé la restriction dans une déclaration à Complex lundi. Il a expliqué qu'Instagram avait "supprimé du contenu" de Ye car ledit contenu avait violé la politique de la plate-forme.

"Nous avons supprimé le contenu de @kanyewest pour avoir enfreint nos politiques et placé une restriction sur le compte. Nous pouvons imposer des restrictions aux comptes qui enfreignent à plusieurs reprises nos règles, par exemple, nous pouvons temporairement les empêcher de publier, de commenter ou d'envoyer des DM."

Ye (fka Kanye West) has been suspended from Instagram for 30 days pic.twitter.com/tS0AA62kQO — Kurrco (@Kurrco) October 31, 2022 Il faut dire qu'il avait publiquement soutenu le joueur NBA Kyrie Irving qui vient lui aussi de se faire remarquer pour des propos antisémites. La star des Booklyn Nets a en effet partagé un lien vers un film intitulé "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America", basé sur des "sources" totalement antisémites. Ye a publié une photo du joueur avec cette légende : "Il y en a encore des vrais ici"... Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NOT KANYE WEST (@yearchives) Les fans de Kanye West ouvrent une cagnotte pour qu'il redevienne milliardaire !

Malgré tout, Kanye West garde encore quelques soutiens. Alors qu'il a perdu son statut de milliardaire après la perte du contrat avec Adidas, Ye a été remplacé dans la prestigieuse liste par Diddy. Ses fans se sont donc mobilisés et ont ouvert une cagnotte afin qu'il redevienne milliardaire. Selon AllHipHop, plusieurs campagnes ont été lancées dont une en particulier résumant leur objectif collectif : "Make Kanye West a Billionaire Again". Cette collecte de fonds spécifique a été supprimée par GoFundMe après avoir glané seulement cinq dollars, mais quelques autres n'ont pas encore été supprimées...

Bref, alors que la raison voudrait que Kanye West fasse profil bas et se mette un peu au vert, on se rend compte que ça ne va pas encore être pour tout de suite...