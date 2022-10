Kanye West s'en prend maintenant à la veuve de George Floyd

Kanye West souffle le chaud et le froid. Alors qu'il s'est excusé pour ses propos sur George Floyd, il s'en est pris dans la foulée ou presque à sa veuve dans une publication Instagram énervée. Il faut dire que cette dernière a décidé de le traîner en justice et de lui réclamer 250 millions de dollars de dédommagement pour avoir traité son mari de drogué et avoir douté de la bavure policière qui lui a coûté la vie. Ye a donc adressé une longue mettre à la mère de la fille de George Floyd, Roxie Washington.

"Maintenant pour Roxie Washington et Roxie Washington SEULE. J'ai donné 2 millions de dollars de ma poche pour votre famille. Pour aider la fille de George… Votre fille ! Je peux garantir que la plupart de ceux qui ont réagi après mes commentaires n'ont pas fait ce que j'ai fait ! Même ceux qui ont des millions de dollars en banque ! Combien BLM a-t-il donné ???? Beaucoup ont donné des mots. J'AI AGI. Maintenant, à cause des mots, vous voulez me poursuivre pour 250 millions de dollars… Au moment où je traverse un lynchage économique. Un lynchage numérique. Où je suis quasiment en faillite. Soit vous êtes contrôlée, soit vous êtes cupide."