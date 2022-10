Kanye West s'excuse finalement pour ses propos sur George Floyd

Tout ça pou ça...

Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité du rap game depuis un bon mois, sachez qu'on est en train de perdre Kanye West une nouvelle fois. Le rappeur et producteur de génie fait encore parler de lui pour ses frasques, avec notamment un t-shirt "White Lives Matter" porté pendant un défilé, qui a mis le feu aux poudres. Sommé de s'expliquer sur son t-shirt, Kanye a finalement complètement craqué, en ressortant les discours des QAnon et autres groupuscules d'extrême droite aux USA : les juifs qui contrôleraient le pays, Georges Floyd mort à cause de la drogue et pas de la police, avec en plus de ça des propos assez violents.

Résultat : tous les sponsors de Kanye West l'ont lâché, les uns après les autres. Une situation qui semble enfin lui faire comprendre la gravité de ses paroles, puisque Yeezus s'est finalement excusé pour ses propos sur George Floyd. Enfin, il s'est excusé à la manière Kanye, en n'assumant quasiment rien et et disant que lui aussi, maintenant, grâce à Dieu, il se sent comme Georges Floyd avec un genou sur sa nuque, et peut donc comprendre ce qu'il a vécu :

"Quand Black Lives Matter est arrivé, ça nous a soudés comme un peuple. Donc quand j'ai remis en question la mort de George Floyd, ça a blessé mon peuple. Ca a blessé le peuple Noir. Donc je veux m'excuser parce que Dieu m'a montré, via ce qu'Adidas est en train de faire, avec les médias. Je sais maintenant comment on se sent quand on a un genou sur sa nuque. Donc merci Dieu de m'avoir humilié et montré comment on se sentait vraiment".

Kanye West 'apologizes' to 'Black people' for George Floyd comments. Says after what Adidas and the media are doing 'I know how it feel to have a knee on my neck now.' pic.twitter.com/DRV6Ail7l9 — Don Lewis (@DonLew87) October 29, 2022

Il a également adressé quelques excuses au sujet de ses propos antisémites, en disant qu'il ne savait pas que ses commentaires pouvaient être qualifiés d'antisémite au moment où il les a dit. Une première étape nécessaire et importante, mais le chemin va être long pour que Kanye West se remette la tête à l'endroit... Comparer le fait de perdre la moitié de sa fortune quand on est milliardaire, au fait de se faire étouffer par la police pendant 10 min et mourir devant tout le monde, c'est encore un sacré délire égocentrique... Mais à cet âge on ne le soignera plus.

On espère toutefois pour lui que ses excuses suffiront à apaiser la douleur de la famille de Georgs Floyd, qui avait déjà enclenché la procédure pour l'attaquer au tribunal, pour plusieurs millions d'euros.