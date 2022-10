Booba et Maes sans limite, ils s'insultent

Et mêlent la famille à ça…

Le clash entre Booba et Maes se poursuit et monte même d’un cran. Entre accusations, moqueries et insultes, c’est la guerre !

Depuis quelques jours, la Toile vibre au rythme du beef entre le Duc et Maes. Quand on pense qu’il n’y pas si longtemps que ça, les deux dévoilés leur collaboration sur le titre "Pablo", les temps ont bien changé. Et pour cause, les deux artistes s’attaquent sur les réseaux sociaux et aucun ne semble prêt à lâcher l’affaire. Si B2O a fini par bloquer le compte de Maes sur Instagram, il n’a finalement pas pu s’empêcher de réagir aux provocations de ce dernier.

Il faut dire que le rappeur de Sevran est très remonté. En plein cœur d’un scandale mêlant infidélité, racisme et violence, il accuse Booba et son ancien label Les Derniers Salopards d’être à l’origine de ses problèmes. Surtout il est convaincu que Kopp a fait fuiter les audios qui l’ont mis dans la sauce. Il disait par exemple sur Instagram :

"Booba en plus d’être traitre, cocu, coké, t’es devenu une balance. Toi et tes dernières salopes qui faites la rue pour qu’au final ça appelle la police. #TétonMan # LesDerniersSuceurs".

Silencieux depuis le début de la polémique, le label LDS a décidé de répondre à travers un communiqué publié en story sur Instagram :

"Première et dernière réponse publique : Ce qu’on a créé nous-même, on peut le détruire nous-même. Notre réputation dans la rue n’est plus à prouver ! Certains sont interdits de territoire aujourd’hui, mais ils l’étaient déjà hier ! La seule possibilité d’être accepté pour eux était de passer par nous !".

Puis ajoute :

"On appelle pas la police car personne de chez nous en a dans sa famille (comprendra qui pourra). Si on voulait éteindre des gens on l’aurait fait depuis longtemps ce ne sont pas les dossiers qui manquent, mais on va faire comme on a toujours fait : on réglera ça en privé".

En ce qui concerne le "comprendra qui pourra", LDS fait ici référence à la sœur de Maes, qui est, effectivement, policière. Une information que Kopp a utilisée pour provoquer son ancien ami :

👮BOOBA dévoile que la sœur a MAES fait parti de la police 😬 pic.twitter.com/Ooyb85cKnQ — BestOfBooba (@Best0fBooba) October 25, 2022

Le communiqué du label a, lui, été relayé par Booba et également commenté par Maes. En plus de réitérer ses accusations envers son ancien label et B2O, le rappeur prend également le parti de l'influenceur Dylan Thiry (un autre ennemi du Duc) et assure qu’il n’est en rien responsable du leak : "Dylan n’a rien à voir avec la fuite de la vidéo, tout vient de Booba et LDS. #Assumez". Ce à quoi l’interprète de "Koa" a rétorqué :

"Guellek assumez. Le gars se filme en train de commettre un crime et envoie la vidéo à Dylan Thiry. Quel amateurisme. Franck Lucas".

La situation est donc plus que tendue. Après la sœur de Maes, ça a même été au tour de la mère des enfants de B2O d’être mêlée au beef :

🚨BOOBA répond à Maes concernant son ex femme et la mère de ses enfants pic.twitter.com/zlsYRGhWJU — BestOfBooba (@Best0fBooba) October 25, 2022

Les insultes ont également fusé, sans que Booba n’en perde son humour :

Les échanges houleux se sont ensuite terminés avec un message du Sevranais sur la suite de ses projets : "Dernier message. L’album sortira ! Mort ou au shtar bande de con. Vous avez sorti toutes vos cartes, ça y est ? À mon tour, bon courage. #Omerta". Sans oublier le commentaire de son rival : "Ah au moins, c’est son dernier message".