Booba tacle Feuneu, le manager de Wejdene, sa retraite et en remet une couche sur Ninho

Le Duc est de nouveau en verve.

C'est assez récurrent mais on peut remarquer que Booba est de nouveau très chaud sur les réseaux sociaux. Alors qu'il semble avoir un peu lâché sa guerre contre les influenceurs, sans doute très très temporairement tant la victoire semble proche, il est revenu aux affaires courantes et en ce moment, Gims et Ninho se partage ses faveurs. Mais il a aussi réagi à une information sur Feuneu, le manager de Wejdene qui arrête sa carrière et le Duc lui a souhaité une bonne retraite à sa façon... Alors que l'actualité est marquée par l'attribution du Ballon d'Or à Karim Benzema, B2O rappelle que lui aussi s'est mettre des tacles bien sentis...

du coup faut passer par qui?!!! J'suis égaré d'ce monde c trop " "De quelle carrière on parle j'ai pas tout suivi j'croisdu coup faut passer par qui?!!! J'suis égaré d'ce monde c trop