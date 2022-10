Azealia Banks allume Nicki Minaj : "Elle a besoin d'aide"

Nicki est en clash avec tout le monde...

Depuis qu'elle a sorti cet été "Queen Radio : Volume 1" et qu'elle a encore cartonné avec son nouveau hit, "Super Freaky Girl", Nicki Minaj est à nouveau sur le devant de la scène. Et la diva le fait savoir, en clashant à peu près toutes ses rivales dès qu'elle en a l'occasion (ça nous rappelle quelqu'un en France...). Toujours en clash depuis longtemps avec Cardi B, elle a aussi récemment décidé d'attaquer Latto, autre rappeuse dont la cote monte depuis quelques années. Évidemment, toutes ces rivalités ont pour but de s'adjuger la couronne de reine des Bad Bitches.

Mais Nicki va finir par se faire beaucoup d'ennemis d'un seul coup. Cette fois, c'est Azealia Banks qui a décidé d'allumer la rappeuse, dans un message vocal diffusé sur Instagram. On peut entendre la rappeuse dire :

"Les Barbs doivent faire une pétition pour mettre Nicki en désintox et dans un service psychiatrique [...] C'est devenu évident que cette femme a sérieusement besoin d'aide car ce iveau de colère n'est pas normal du tout [....] Cela devient effrayant de la voir s'enfoncer dans cette spirale [...] Imaginez comment son enfant doit se sentir seul et mal à l'aise en entendant ses cris et sa rage 24/7. Il n'y a aucun moyen qu'il ait l'attention dont il a besoin de sa part quand elle est autant consumée par la colère. [...] Clairement les autres femmes sont beaucoup plus importantes pour elle que son enfant".

Des mots durs qui devraient certainement mettre encore plus Nicki Minaj en colère, car ça commence à parler des familles... Espérons tout de même que ça n'aille pas trop loin.