Drake et The Weeknd boycottent les Grammy

Une chose qui ne changera pas.

Les Grammys sont aux USA ce que les Victoires de la Musique sont en France, une cérémonie durant laquelle on récompense les "meilleures" chansons de l'année ainsi que les artistes, les albums, ... Une cérémonie de récompense qui a pris beaucoup de place dans le Rap US, puisqu'ils adorent être récompensés et que les Grammy avaient vraiment une énorme aura dans tous les States. Toutefois, depuis plusieurs années, de grosses stars du rap décident de boycotter la cérémonie, et ce sera encore le cas cette année.

Les artistes qui manqueront à l'appel seront presque les deux plus gros vendeurs du game: Drake et The Weeknd ont en effet décidé de ne soumettre aucun morceau à l'examen de la Recording Academy, chargée de classer les morceaux et les artistes. Une institution avec laquelle Drizzy est en conflit depuis de nombreuses années. Comme beaucoup d'artistes, il ne comprend pas que certains rappeurs soient boycottés à cause de leur image (comme Lil Wayne à l'époque), ou alors que leurs morceaux soient rangés dans la catégorie rap alors que c'est de la pop, juste parce qu'ils sont noirs (comme pour certains morceaux de Drake il y a quelques années).

Du coup, ni Drake, ni The Weekend n'auront soumis de chanson à l’examen des juges, même si ils apparaissent en featuring sur d'autres morceaux qui eux, ont été proposés. Rendez-vous le 5 février 2023 pour la cérémonie à Los Angeles, mais il y a fort à parier que la liste des boycott va s'allonger d'ici là! Anderson .Paak et Bruno Mars ont d'ailleurs eux aussi annoncé qu'ils allaient aussi ne pas participer à la soirée.