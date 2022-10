PnB Rock : sa fiancée sort du silence dans un long message sur Instagram

Un temps, elle a même été accusée d'avoir provoqué la mort de PnB Rock parce qu'elle avait taggué le restaurant dans lequel le couple se trouvait. Depuis, on n'avait pas entendu la version de Stephanie Sibounheuang, la petite-amie de PnB Rock.

"Je vais à 100% mal. Si je n'avais pas de spiritualité, je pourrais me donner la mort mais alors j'irais en enfer et mon homme n'est pas là-bas. Mon homme m'a sauvé la vie en me jetant sous la table. Je ne suis pas censée être ici mais je le suis grâce à lui. Je n'arrive pas à gérer ça. Être témoin de ce que j'ai vu et continuer à le voir dans ma tête, être expulsé du restaurant, ne pas pouvoir aller dans l'ambulance ou l'hôpital alors que mes clés de voiture, mon sac à main et mon téléphone m'ont été retirés, être poussé à l'arrière d'une voiture de police, enfermée dans une salle d'interrogatoire toute la nuit et être la dernière personne au monde à savoir que mon homme n'a pas survécu [...] Mon homme s'était donné à DIEU. Avait fait un 360 complet. Il était loyal. Il était patient. Il était 'enseignable' et enseignant. Je laissais enfin le passé partir [...] Mon dernier jour avec toi. Je t'ai dit "Je te connais mon mari. Je te connais mon âme sœur." Même c'était pour un petit moment. Au moins, nous avons pu expérimenter ce qu'est avoir une âme sœur… et pour cela… je suis reconnaissante. Tu m'as dit que tu détestais que ça ait pris si longtemps, tu aurais aimé changer bien plus tôt. il faut tellement de prières et de thérapie spirituelle pour avoir la force de faire les choses simples de la vie maintenant [...] Ils disent que parfois les anges viennent te rendre visite mais je sais que le mien est toujours là, il ne faut pas s'arrêter. Cette vie que nous vivons sur terre n'est que temporaire avant d'aller au paradis ou en enfer. Où nous passerons l'éternité. La seule chose qui compte dans cette courte vie, c'est l'AMOUR, tout le reste n'a pas d'importance [...] Le Diable se déchaîne sur terre, je ne comprendrai jamais la perte d'une être aussi proche. Je me sens vide. Mon monde est sombre maintenant. Mon cœur est brisé pour les enfants [...] La douleur est réelle. Peu importe à quel point tu es riche, à quel point tu es célèbre, à quel point tu es spirituel. Certaines douleurs sont inévitables."