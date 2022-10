Brandy hospitalisée !

C'est une information sortie par le toujours très bien informé média américain, TMZ. Brandy a été transporté d'urgence dans un hôpital de Los Angeles après avoir fait une grave crise d'épilepsie. Les secours ont été prévenus alors que la chanteuse se trouvait chez elle et se sont précipités pour lui porter assistance. A priori, toujours selon TMZ, son état n'inspirerait plus d'inquiétude pour le moment.

D'ailleurs, en parallèle de ces informations, l'interprète de "What About Us ?" a publié un message rassurant sur ses réseaux sociaux.

"À ma famille bien-aimée, mes amis et aux stars, merci d'avoir envoyé de l'amour et de la lumière sur mon chemin. Je suis les ordres des médecins et je prends le repos dont j'ai besoin en raison de ma déshydratation et de ma faiblesse. Merci pour vos prières et votre soutien. Je vous suis reconnaissante à tous, à bientôt."

pic.twitter.com/HExdT4qgDZ — b r a n d y (@4everBrandy) October 12, 2022

Son état ne semble plus inquiétant et c'est ce qui le plus rassurant. On espère qu'elle se remettra vite sur pied d'autant qu'elle était revenue sur le devant de la scène récemment en chantant avec Jack Harlow lors des BET Awards en juin alors que ce dernier avait découvert qu'elle était la soeur de Ray J. Ils en avaient discuté sur les réseaux sociaux avant de partager la scène.

Brandy a aussi été recrutée par Mariah Carey pour une vidéo du remix de "The Roof (When I Feel the Need)" lancée afin de commémorer l'anniversaire de l'album. On l'a aussi vu chantée dans un "Colors" où elle a interprété "Rather Be", un morceau tiré de son dernier album "B7", qui est sorti en 2020.

On lui souhaite un très bon rétablissement et on espère la revoir très vite.