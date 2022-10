Kanye West répond à la polémique "White Lives Matter"

Ils ont réveillé le monstre...

Alors qu'on le croyait enfin apaisé après son divorce, il n'en est rien : Kanye West semble plus perché que jamais, et déterminé à faire parler de lui par tous les moyens possibles, surtout les pires moyens... Il a notamment crée un vrai bad buzz en s'affichant à un de ses défilés avec un t-shirt "White Lives Matter", un slogan créé par les suprémacistes blancs en réaction à la vague "Black Lives Matter" d'il y a quelques années. Forcément, toute sa communauté avait expliqué son incompréhension.

Kanye West a décidé de répondre à tout le monde, de manière plus ou moins virulente. Pour cela il est apparu dans plusieurs médias, comme la chaîne conservatrice Fox News, mais aussi Clique, en France. Une grande opération de comm', puisque Kanye est très doué avec ça, pendant laquelle il explique notamment qu'il est en croisade contre des médias qui ont un agenda où Dieu n'a aucune place, que leur sketch ne marche plus, qu'ils essaient de le faire passer pour fou. Précisément sur le t-shirt, il déclare : "Donc j'ai écrit que les vies blanches comptent, parce qu'elles comptent, tout simplement. Les mêmes gens qui nous ont volé notre identité et qui nous ont catalogué comme une couleur nous disent ce que ça signifie d'être noir [...] A un moment donné, je voyais des gens blancs porter des t-shirt "Black Lives Matter", comme s'ils me faisaient une faveur de le porter pour me rappeler que ma vie comptait, comme si je ne le savais pas, donc je voulais retourner cette faveur aux blancs".

Clique X exceptionnel avec Ye (@KanyeWest), dispo en intégralité sur myCANAL.



Voir le #CliqueX sur myCANAL : https://t.co/wt5vwDcNDi. pic.twitter.com/j1MMRAcRDo — CLIQUE (@cliquetv) October 7, 2022

Il dit également que son peuple aura besoin de plus que des slogans sur des t-shirts, qu'ils veulent ce qu'on leur a promis. Un peu perché comme explication, mais on est prêts à essayer d'y croire. Par contre, il a également complètement craqué à l'encontre de P. Diddy ou encore Boosie Badazz, qui s'étaient exprimés après la polémique du t-shirt de Ye. Alors que Diddy voulait une conversation en personne, Kanye l'a accusé d'être un agent fédéral, et répondu : "je vais t'utiliser comme exemple pour montrer aux juifs qui t'ont dit de m'appeler que personne ne peut me menacer ou m'influencer".

Il accuse également Diddy de vouloir l'empêcher de faire de l'argent en vendant ces T-Shirts "White Lives Matter". Bref, tout ça est un peu confus et visiblement ce "bad buzz" était évidemment une nouvelle opération de comm' pour faire parler de lui et vendre des t-shirts... Quant à Lil Noosie, Ye nous a offert une réponse assez menaçante en disant qu'il s'était fait calomnié par toutes les célébrités noires, et qu'il était de retour pour "tirer sur l'école".