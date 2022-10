Booba se moque du retour de Gims avec son nouvel album

Gims vient d'annoncer qu'il allait sortir un nouvel album, "Les dernières volontés de Mozart, attendu pour le 2 décembre prochain. Une annonce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir son meilleur ennemi, Booba, qui en a immédiatement profité pour se moquer du membre de la Sexion d'Assaut et aussi de titre de son prochain opus...

Déjà, il publié un message sur Twitter qui en dit long sur son dépit de savoir que Gims allait lancer un nouveau projet. La légende est imagée mais on en saisi vite l'essentiel puisque le Duc écrit tout simplement : "Putain de merde" avec des émojis mort de rire.

Mais ce n'est évidemment pas tout, le Duc en a aussi rajouté sur Instagram en publiant un montage photo dans les stories du compte ifp92i. On y voit Gims d'un côté et Mozart de l'autre. Ce dernier s'exclame d'ailleurs :

"Qu'il n'y ait pas d'énergumènes qui gâchent l'art musical comme toi"'.

Le sous-entendu est simple pour B2O, le projet de Gims sera tout simplement mauvais et surtout pas au niveau de ce que qu'a pu proposer le musicien tout au long de sa carrière...

On espère que Gims était préparé. On pense d'ailleurs que oui. Il savait sans doute qu'une telle annonce n'allait pas passer inaperçue et que Booba qui n'aime rien tant que de se moquer de l'ancien Maître n'allait certainement pas laisser passer l'occasion de lui de se moquer allégrement et régulièrement de lui.