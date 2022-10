Kanye West avec Rihanna pour le Super Bowl ?

La rumeur enfle.

Le show musical à la mi-temps du Super Bowl fait désormais partie des éléments cultes qu'on se plaît à découvrir chaque année. A chaque fois, l'organisation choisi un artiste différent, mais depuis plusieurs années désormais, on peut voir des artistes issus du rap ou de la pop urbaine venir se produire sur scène, devant plusieurs centaines de millions de spectateurs partout dans le monde. Un show que les artistes s'arrachent donc, et cette année, ce sera apparemment Rihanna qui sera aux commandes pour la mi-temps du Superbowl 2023.

Mais elle ne sera pas toute seule ! En effet, elle est déjà en train de construire et d'épurer une liste de 50 artistes parmi lesquels elle choisira qui va venir l'aider sur scène à la mi-temps. Et dans cette liste de 50 noms se trouverait notamment Kanye West. Du coup, la rumeur enfle au sujet de sa présence dans le show, et elle est entretenue par le rappeur lui-même, qui reste mystérieux en repostant des articles qui parlent de ce sujet. La shortlist de RiRi compterait également des noms comme Paul McCartney et Bono.

Is Kanye trying to tell us something about Rihanna's Super Bowl show? 👀https://t.co/FoC4kydEIQ pic.twitter.com/TPkMdy3ZZd — HipHopDX (@HipHopDX) October 1, 2022

Un casting moins hip hop que l'année dernière donc, où le rap US était clairement à la fête, avec Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg. Mais avec Kanye West et Rihanna, on a là deux énormes stars avec qui il devrait être possible de faire un show qui restera dans les mémoires. D'ailleurs Kanye West sait rendre un concert légendaire quand il le veut. Pour Rihanna cependant, on a de petites inquiétudes puisqu'elle n'a sorti aucun album depuis 2016. On aura donc de gros tubes au programme, mais qui datent un peu. On espère également qu'elle sera en forme puisque ce concert sra sa première apparition sur scène depuis l'accouchement.