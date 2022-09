YNW Melly accusé de tentative d'évasion !

Le rappeur aurait chercher à s'évader avec la complicité d'un de ses avocats.

YNW Melly ne s'arrête jamais. Mais jamais dans le bon sens par contre... Alors qu'il risque la peine de mort pour le meurtre de deux de ses amis, il risque encore une autre condamnation après que l'administration pénitentiaire l'ait accusé d'avoir tenté de s'associer à l'un de ses avocats afin de planifier une évasion. C'est un bureau de shérif de Floride qui a porté cette accusation lors d'une audience devant le tribunal mardi 27 septembre.

YNW Melly, de son vrai nom Jamell Demons, a été enfermé à Broward, dans le comté de Floride, pendant trois ans après son arrestation et c'est durant cette période qu'il aurait envisagé de s'évader. Complex a obtenu des détails sur cette affaire auprès de l'avocat général du shérif du comté de Broward.

"Le 11 avril 2022, le bureau du shérif de Broward a reçu une information confidentielle concernant les détenus Nicholas Lewis et Jamell Demons, tous deux hébergés dans la même unité de la prison principale. Ils auraient planifié une évasion de prison en demandant à l'avocat de Demons d'apporter deux clés de menottes pour les aider dans leur fuite."

C'est un autre détenu qui aurait prévenu les autorités pénitentiaires. Suite à cela, les matons ont effectué une perquisition dans la cellule de l'acolyte du rappeur au cours de laquelle ils ont découvert une tige en métal, deux lames de rasoirs, deux briquets, du papier à rouler et des pilules de Seroquel et de Klonopin qui ne figurent pas sur son ordonnance. Dans celle du rappeur, ils ont juste trouvé beaucoup trop de vêtements par rapport à sa dotation et un surplus de nourriture. Aucune clé de menotte n'a été trouvé mais après l'histoire des bombes artisanales, cette nouvelle histoire ne devrait pas aider YNW Melly à obtenir les faveurs de la justice ou obtenir une libération rapide comme il le pensait.