Lorenzo : le grand n'importe quoi de son compte Twitter

Le rappeur est plein d'humour.

On le sait, Lorenzo est un personnage à part dans le rap français. Mais on ne sait pas si c'est parce qu'il a annoncé que son prochain album serait le dernier, toujours est-il qu'il est totalement en roue libre depuis. Et cela se voit avec les vidéos qu'ils postent en ce moment sur son compte Twitter où on le voit pêle-mêle faire du catch, faire des choses à la "Jackass" ou encore tenter de refourguer des noisettes virtuelles à un écureuil.

Dans une de ses vidéos, on s'aperçoit qu'il maitrise comme personne le coup de la corde à linge, une prise de catch où le bras tendu sur le côté en se déplaçant vers l'adversaire est censé le sécher...