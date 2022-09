Shay attaquée sur le Web après l'annonce de "Nouvelle Ecole" saison 2

Internet est sans pitié...

L'adaptation américaine du show rap de Netflix, "Rythm + Flow", a bien pris en France, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Le côté un peu caricatural, mise en scène, exagération n'est pas forcément la tasse de thé des français, mais "Nouvelle École" a fait un véritable carton, car notre pays est une grande terre de rap. Pour un show de ce style, les audiences ont fait tomber des records et la production a donc évidemment décider de renouveler l'expérience pour une saison 2.

Si l'annonce de la nouvelle saison remonte à plusieurs semaines, Netflix a pas mal communiqué ces derniers jours, notamment au sujet de la reprise des tournages pour des épisodes qui seront probablement dispo dans pas longtemps. On a récemment appris que le jury qui sera dans la saison 2 est le même que celui de la première, avec Niska, Shay et SCH. Un choix qui avait déjà été critiqué avant même le début du show, et qui continue de faire débat sur Internet, où les critiques semblent se concentrer sur Shay.

Shay a la même coupe que Louis XIV zéro vanne https://t.co/1wLeJaW5uc — 𝔐è𝔯𝔢𝔖𝔬🧝🏾‍♀️ (@MavSoo) September 24, 2022

La rappeuse Belge a fait le buzz bien malgré elle : quand certains internautes font des moqueries sur sa coupe de cheveux dans le teaser, d'autres demandent carrément son départ et son remplacement dans l'émission. Ils semblent notamment reprocher à Shay le caractère trop limité de ses avis, ses conseils, donnés pendant la première saison de "Nouvelle École". Mais il faut également préciser une chose : le taff de juge est nouveau pour les trois artistes et Shay sera donc forcément plus à l'aise dans ce rôle lors de la deuxième saison. On vous tient au courant dès qu'on aura la date officielle pour cette nouvelle saison !

selon mon avis (humble), Shay devrait partir — Nassim (@_Fodz__) September 24, 2022