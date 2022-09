Naza et Gradur en mode "gros gamins" à Clairefontaine avec les joueurs de l'équipe de France de football

Ils se moquent des Bleus avec humour.

On peut penser que Gradur et Naza connaissent assez de membres de l'équipe de France de football pour aller à Clairefontaine en VIP et pas avec le reste du public. Mais les deux artistes qui ne sont pas les derniers pour la déconne ont préféré se mêler à la foule pour rester un peu plus anonymes et se moquer gentiment de certains Bleus notamment Jules Koundé avec qui l'interprète de "Joli bébé" se reconnaît "des airs" et dont il trouve aussi qu'il est "trop bien coiffé". Mais Aurélien Tchouameni a aussi eu droit à quelques remarques hilarantes tandis qu'ils se sont également moqués du gardien Alphonse Areola qui, selon les deux compères "plonge de ouf", y compris dans son propre salon !

