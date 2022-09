Booba tacle Dadju

Le Duc n’allait pas passer à côté d’une si belle opportunité.

Lors d'un de ses concerts, Dadju a fait une chute, à cause d’un fan. Un moment, bien évidemment filmé et que Booba a relayé sur Twitter. La piraterie n’est jamais finie !

Le frère de Gims s’est récemment rendu au Togo, à Lomé. Au programme, deux concerts, mais aussi une action caritative. L’interprète de "Toko Toko" a participé à un événement destiné aux enfants en distribuant des fournitures scolaires (sacs, cahiers etc.) aux meilleurs élèves de divers établissements. Une belle initiative qui, malheureusement, a été éclipsée par un incident survenu sur scène pendant le week-end.

Trois jours après son premier concert, Dadju a donné un deuxième show dans la capitale togolaise. Si tout se passait sans le moindre accro, un fan a alors fait irruption sur scène afin de rejoindre la star. Cependant, l’homme en question a glissé, faisant alors un tacle au prince Dadj qui, en conséquence, est aussi tombé de la scène. Une séquence improbable, mais surtout plutôt comique (pour les plus moqueurs). En effet, après la chute du fan et de l’artiste, un agent de sécurité est également tombé en essayant de secourir le chanteur et un autre n’est pas passé loin. Un effet domino qui a entièrement été filmé par une personne dans le publique.

Si Dadju a par la suite rassuré ses fans (en riant lui-même de la situation) dans une vidéo publiée sur ses réseaux, il y en a un qui n’a pas manqué de partager la séquence. Sur Twitter, le roi de la provoc’, Booba, a posté la vidéo avec en légende : "Good morning Twitter". Lui qui tacle régulièrement Dadju, il a certainement dû se marrer en visionnant la vidéo et ce n’est pas le seul ! Heureusement, tout le monde va bien.