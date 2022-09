Mystical risque la prison à vie pour viol

Il a été inculpé...

Mystikal risque la prison à vie après avoir été inculpé de viol au premier degré suite à un événement qui s'est déroulé à son domicile en juillet dernier.

Selon NOLA.com, l'ancien rappeur No Limit (de son vrai nom Michael Lawrence Tyler) a été officiellement inculpé de viol ainsi que de neuf autres chefs d'accusation par un grand jury à Ascension Parish, en Louisiane, mardi 6 septembre. S'il est reconnu coupable, l'accusation de viol est assortie d'une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire selon la loi de l'État. La vingtaine d'autres accusations portées contre Mystikal comprennent la séquestration, la violence domestique par strangulation, le simple vol qualifié, la possession d'héroïne, la possession de méthamphétamine et la possession illégale de Xanax. L'homme de 51 ans est toujours derrière les barreaux de la prison paroissiale de l'Ascension et est détenu sans caution. Son avocat, Joel Pearce, a déclaré aux journalistes: "C'est un acte d'accusation. Cela ne signifie rien. Nous attendons avec impatience notre journée au tribunal."

Rappelons que Mystikal a été arrêté le 31 juillet après avoir prétendument emprisonné, étranglé, agressé, volé et violé une connaissance pour un différend financier à son domicile de Prairieville la nuit précédente. Selon le mandat d'arrêt, le natif de la Nouvelle-Orléans a accusé une femme de lui avoir volé 100 dollars et a commencé à l'attaquer violemment.

Mystikal s'est vu refuser la liberté sous caution lors d'une audience le 2 août. Le rappeur qui a signé avec Master P chez No Limit Records dans les années 90, est connu pour son hit de 2000 "Shake Ya Ass". Mais, c'est aussi un délinquant sexuel enregistré à vie après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle contre son ancien coiffeur en 2003. Il avait déjà été accusé de viol au premier degré en 2017 pour agression sexuelle présumée à Shreveport l'année précédente, mais l'accusation a finalement été abandonnée en 2020 en raison du manque de preuves. Un passif qui ne va certainement jouer en sa faveur.