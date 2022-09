Booba : son concert au Stade de France enflamme la Toile

Un des moments les plus marquants de ces dernières années dans le rap?

Pas facile de finir proprement une carrière, en particulier dans le rap game. C'est aussi pour cela qu'on voit que les anciens du mouvement sont toujours très présents, certains ont encore la passion et n'ont pas encore trouvé de manière de finir tout ça en beauté. Booba, lui, a trouvé sa méthode pour à la fois faire plaisir à ses fans, et faire qu'on se rappelle de lui pendant encore très longtemps : organiser un énorme concert au Stade de France et marquer les esprits de tous ceux qui étaient présents.

.@gims on savait que tu allais invoquer la pluie mais on a déjà anticipé 🙌🏾🧙🏿‍♂️🏴‍☠️ — Booba (@booba) September 3, 2022

Merci à tous pour cette soirée. Vous nous avez donné la force d'y arriver c'était votre soirée pas la notre. Toute l'équipe vous remercie vous êtes les meilleurs. Ma fille m'a demandé si il y avait un plus gros stade. J'ai dis non ma chérie c'est terminé. On a fini le jeu! 😂🏴‍☠️ — Booba (@booba) September 4, 2022

C'est ce qui s'est passé hier soir, 3 septembre, dans la mythique enceinte de Saint-Denis où les Bleus ont soulevé leur première Coupe du Monde, en 1998. Booba a livré une performance incroyable de presque 3 heures, devant un public de 81 000 personnes qui n'en demandait pas tant et qui a été complètement conquis par le spectacle, si on en juge par l'incroyable buzz qu'a fait le concert sur tous les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter.

L’entrée de Booba au Stade De France devant +80.000 personnes ! 🔥🔥



INCROYABLE !pic.twitter.com/PGHqqpi2z0 — Kultur (@Kulturlesite_) September 3, 2022

Booba qui joue « MOVÉ LANG » au Stade de France... La terre a tremblé ! 🤯



pic.twitter.com/Po2rQlPikp — Kultur (@Kulturlesite_) September 3, 2022

Le stade de France de Booba faut le mettre dans les livres d’histoires ces trop… pic.twitter.com/50SEqnCnZK — JAWAD (@jawadsursnap) September 4, 2022

Un concert qui a donc débuté au son de "N° 10", son morceau classique issu de l'album "Panthéon", sorti au début du siècle. Il faut dire qu'avec plus de 25 ans de carrière, une discographie longue comme le bras, le rappeur du 92 avait de quoi satisfaire ses fans et il ne s'est pas privé. Certains moments ont réellement marqué les esprits : le moment où il est descendu dans la foule afin de checker les fans sur "OKLM", le moment où sa fille le rejoint sur scène, puis plus tard par Omar, pendant "Pitbull". Une grande soirée pour honorer cette grande carrière donc, et apparemment ça a aussi ému le Duc en personne, comme ont pu le remarquer quelques fans sur place pendant le show. Quoiqu'il en soit, bravo à Booba d'avoir réussi à remplir ce stade seul, sans l'aide d'autres têtes d'affiches ou de médias.

Booba et Kayna ensemble pour Ma destiné 20 ans après ce classique ne veillit jamais 🏴 des frissons la voix de Kayna !!! #booba #StadeDeFrance pic.twitter.com/PKMrWTBfNQ — Foukew🅰rt ✪ (@abdouble7) September 3, 2022

Booba a la limite de pleurer au moment de quitter la scène du Stade de France ce soir,

Ceux qui y était, on a tous senti comme la fin de quelque chose… pic.twitter.com/esdXa4tcT1 — Thauvinho (@gohanzoukeur) September 4, 2022

Booba ému à la fin, tu voyais dans ses yeux que c’était l’aboutissement de sa carrière, il a tout réussi dans la musique, ni radio ni tv etc l’ont aider à remplir ce stade. J’arrive pas à m’en remettre désoler — 7̶͙͚̝̈̒̆̄ DRYQO (@Dryqooo) September 4, 2022