Booba vs. Rohff : I.K le frère d'Housni veut que le combat se fasse etque ce soit "un massacre"

Ikbal a donné son avis sur la situation sur Instagram.

Alors que le combat entre Rohff et Booba semble totalement dans l'impasse notamment à cause de problèmes d'organisation et surtout d'argent et de répartition des bénéfices de l'événement, le camp du rappeur du 94 ne désarme pas et continue de faire pression pour que cette idée aille vraiment au bout et que les deux artistes se retrouvent vraiment dans un ring. Alors qu'Housni n'est pas revenu sur le sujet depuis son long message sur Instagram réclamant un bain de sang et que le Duc est repassé dans une autre guerre, celle contre les influenceurs, le frère de ROH2F est revenu sur la situation dans un question-réponse avec ses fans organisé sur Instagram.

A la première question, "tu penses quoi du clash de ton reuf en ce moment avec Booba ?", voici ce qu'il a répondu.

"Ce sont de grands garçons, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Juste il faut laisser les mamans tranquilles. 10 après wsh. Bref, j'espère que cette bagarre aura lieu et qu'un massacre aura lieu."

A la seconde interrogation, "Booba vs Rohff ?? Pour ou contre ce combat ??", il n'y est pas allé par quatre chemins.

"Je suis 1000% pour et sans se poser de questions. Il faut foncer qu'on en finisse, surtout que c'est l'unique occasion qu'ils se rencontrent face à face sans garde du corps et sans risque. Il faut que ça se termine sur une humiliation sauvage, un KO a huis-clos devant la Francophonie. Ce serait bien bon et peu importe le deal, il faut que ça se fasse, ce serait un grand moment historique."

On ne sait pas si cela fera réagir le Duc mais la position d'I.K est bien tranchée et à ceux qui en doutaient, il est bien à 100% derrière son frère.