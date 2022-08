Benny The Butcher et Freddie Gibbs : leur clash devient hardcore

Le rappeur de Griselda s'en prend à la femme de Gibbs, une star du porno.

La tension a repris entre Benny The Butcher et Freddie Gibbs. Le dernier a profité d'un nettoyage de bijoux du premier pour remettre de l'huile sur le feu mais le rappeur de Buffalo ne semble pas décidé à laisser couler et a pris son ennemi au mot, partageant des images classées X de l'ex-femme de Gibbs... Là, on verse dans le hardcore.

Le rappeur de la Black Soprano Family a en effet publié des photos de la petite-amie de Freddie qui est une star du porno. Sur l'image, on la voit manifestement faire une fellation et sur l'autre photo, elle embrasse la tête de son boyfriend. Une situation qui semble avoir inspiré Benny.

"@FreddieGibbs Tu dois faire attention… Elle met sa langue la langue n'importe où."