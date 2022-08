Booba vs. Rohff : B2O est passé à autre chose, ROH2F continue la provocation

Housni ne lâche rien, le Duc l'ignore.

A priori (on n'est jamais sûr de rien dans cette histoire et un retour de flamme est toujours possible), le combat entre Rohff et Booba n'aura jamais lieu. Outre leurs différends sur l'organisation et l'argent, le Duc a ouvert un autre front et s'est lancé dans une guerre contre les influenceurs et ne semble plus avoir de temps à consacrer à son ennemi de toujours. Housni, lui, ne lâche rien et demande aux ratpis de laisser tomber leur idole alors que "le navire est en train de couler" comme il l'écrit sur Twitter.

"Les ratepisses quittez le navire il est en train d’couler il est temps de grandir,d’ouvrir les yeux demandez pardon à vos mamans et changez de cap.Devenez des hommes de moral, de valeur,de principe.Quittez cette secte de pervers narcissique Scato/ Sado mazo addict à la C et 4G. "