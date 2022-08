Tony Yayo conseille à Young Buck d'arrêter son clash avec 50 Cent : "il va de détruire"

Une bonne suggestion.

Ce n'est un secret pour personne que l'harmonie ne règne pas entre les anciens frères du G-Unit. 50 Cent s'en prend régulièrement à eux les accusant de ne pas avoir assez travaillé pour continuer leur carrière et précisant qu'il ne peut pas tous continuer à les porter. Entre eux, ils s'entendent pas non plus... Mais le clash le plus important est celui qui oppose Fifty et Young Buck. Les deux ex-amis ne désarment pas et continuent de s'envoyer régulièrement des piques. Alors Tony Yayo a un conseil pour Buck : laisser tomber sous peine de destruction. Non pas qu'il prenne parti pour l'un ou pour l'autre, il est simplement lucide sur la puissance et la violence de leur ancien patron sur les réseaux sociaux et surtout sa faculté à ne jamais rien lâcher...

C'est, en tout cas, ce qu'il a déclaré dans une récente interview à ValdTV.

"Young Buck continue à s'embrouiller avec 50 Cent mais ça va juste le foutre en l'air. Je ne sais pas s'ils ont signé ou négocié un accord mais il devrait la fermer car 50 n'a peur de personne. Il va le détruire. Ce mec n'est pas la bonne personne de qui se moquer, il va te détruire. Tu dois grandir un peu et rester à l'écart de ces conneries..."

Cela fait des années que 50 Cent et Young Buck sont en beef. Quand l'un prend la parole, l'autre lui répond souvent dans la foulée. Buck a même envoyé il y a quelques mois un gros diss track, "It's Nothing". Mais, en général, les problèmes de ces deux-là se situent autour du sexe ou de l'argent. Fifty a en effet accusé son ancien acolyte de coucher avec des felles transgenres quand Buck explique à qui veut l'entendre que Fif' est responsable de sa faillite personnelle. Peut-être que Tony Yayo a raison, le combat est sans doute perdu d'avance entre un artiste qui multiplie les problèmes et un autre qui est devenu un producteur de séries à succès... Peut-être que son conseil est bon et que Buck devrait arrêter de s'en prend à Fifty afin de se reconcentrer sur sa carrière... Le suivre-t-il ? C'est une autre histoire...