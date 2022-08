Booba vs. Rohff : les négociations bloquées par l'argent, Housni accuse le Duc de se dérober

L'idée de combat entre les deux rappeurs semblent totalement enlisée.

Les "négociations" entre Booba et Rohff ont connu un nouveau tournant et bloquent aujourd'hui sur l'aspect financier lié au combat. B2O ne veut pas monter sur le ring sans être rétribué tandis que ROH2F refuse de faire gagner un euro à son ennemi et personne ne semble vouloir faire un pas vers l'autre pour avancer. Résultat, le rappeur du 9.4. accuse le Duc d'avoir trouvé un moyen de se dérober et d'éviter de l'affronter tout en gardant la tête haute... De son côté, le patron du 92I avance les mêmes arguments. En s'arc-boutant sur l'aspect financier, Rohff a trouvé comment ne pas combattre contre lui. Qui a tort, qui a raison, difficile de le dire. Toujours est-il que l'idée du combat est dans une impasse et que, peut-être, cela arrange un peu tout le monde... Bref, ils ne sont pas montés dans le ring qu'ils esquivent déjà les coups...