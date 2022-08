Kanye West : Kid Cudi ne veut pas se réconcilier avec lui

Il blâme aussi Drake d'avoir fait la paix avec Ye.

La bromance entre Kid Cudi et Kanye West a pris fin brutalement quand le premier nommé a été évincé de "Donda 2" à cause de son amitié avec Pete Davidson, alors en couple avec Kim Kardashian. Surtout, il ne se voit pas faire comme Drake et revenir vers son ancien ami, quelle que soit la situation. On se souvient en effet que Drizzy et Ye ont mis fin à leur beef pour la bonne cause et sont même montés sur scène ensemble pour appeler à la libération de Larry Hoover. C'est en tout cas ce que le Cudder a déclaré dans une interview donnée à Esquire.

"Avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas Drake. Je ne prendrais pas de photo avec lui la semaine prochaine et on redeviendra amis en expliquant partout que notre beef est terminé. Ce n'est pas moi. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai terminé avec lui. Il faudrait un putain de miracle pour que cet homme et moi soyons à nouveau amis. Je ne pense pas cela se produise."

En allant un peu plus loin sur le sujet, Kid Cudi a également admis que les publications Instagram de Kanye l'accusant de déloyauté avaient eu un impact sur sa santé mentale. Mais il pense aussi qu'il a subi les foudres de Ye parce que celui n'arrive pas à gérer son divorce avec Kim K.

"Vous savez ce que ça fait de se réveiller un jour, de regarder les réseaux sociaux et de vous voir en tendance parce que quelqu'un a dit de la merde sur vous ? Et puis les trolls de cette personne vous envoient des messages sur Instagram et Twitter ou dans vos commentaires... Tout ça m'a énervé. Qu'il ait utilisé son pouvoir pour me faire ça. Tu joues avec ma santé mentale mon frère. Je suis à un moment de ma vie où j'ai une tolérance zéro pour les mauvaises énergies surtout qu'au fil du temps, j'ai vu tellement de gens se faire brûler parce qu'il fait n'importe quoi. Et puis, ils lui pardonnent. Et il l n'y a pas de répercussions. Et il le refait, encore et encore. Je ne suis pas un de tes enfants, je ne suis pas Kim. Peu importe que je sois ami avec Pete ou pas ami avec Pete. Rien de tout cela n'avait quoi que ce soit à voir avec moi. Tu ne peux pas être adulte et accepter que tu as perdu ta femme ? Ce n'est pas mon putain de problème. Vous devez l'accepter comme un homme. J'ai aussi perdu des femmes. Et j'ai dû l'admettre. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je n'en ai pas besoin."

Il a aussi tenu à préciser que Kanye West soit responsable de son succès même s'il a signé chez G.O.O.D. Music en 2009.