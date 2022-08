Booba vs. Rohff : le Duc propose une organisation pour le combat

Alors que, cette fois, les deux parties sont d'accord pour monter sur le ring et s'affronter physiquement histoire de mettre un point final (?) à leur clash qui dure depuis de nombreuses années, l'embrouille se poursuit sur des sujets aussi divers que leurs concerts respectifs ou la religion. Il semble que Booba vient de siffler la fin de la récré en proposant à Rohff une façon d'organiser le combat : chacun vient avec sa propre structure et les deux artistes s'occupent chacun de 50% de l'organisation de l'événement.

"Je vais cette vidéo, je n'en ferais pas d'autres, pour te proposer la solution suivante pour organiser le combat. J'ai vu que tu as tenté de me proposer Prestige Fight, des organisateurs douteux suivis par Magali Berdah et Marc Blata. Bref, tu penses bien que c'est impossible. J'ai été approché par plusieurs grands organisateurs mais malheureusement, l'enjeu est tellement important, il y a tellement d'argent à faire, tellement d'argent en jeu si ça se fait que j'ai trouvé à mon avis la meilleure solution et cette solution c'est qu'on organise ce combat à deux. C'est-à-dire que moi j'ai ma structure pour organiser et faire 50% du travail. A toi de trouver soit ta structure, soit d'en monter une, soit de te mettre avec quelqu'un, même Prestige Fight si tu veux tant qu'ils n'organisent pas tout le combat, si tu veux leur donner 50% de l'organisation, vas-y fais toi plaisir, viens avec Magali Berdah, Blata au premier rang, il n'y a pas de problèmes mais je m'occupe de l'autre moitié. Donc, si tu es d'accord, on attend ta réponse, moi j'ai ma structure qui s'appelle Champions Spirit, j'ai mon coach qui s'appelle Pedro Diaz [...] Et voilà, donc on attend ta réponse. On organise le combat nous-mêmes, avec nos structures, Booba 50%, Rohff 50%, si tu ne veux pas d'argent c'est ton problème, tu le donnes à tes enfants, à une association, c'est même pas le sujet mais faisons-le. Toute la France veut le voir, je t'ai laissé choisir en anglaise alors que moi je préfère la boxe thaïe mais tu sais que la jambe de coq est longue et douloureuse donc fais tes jeux, on organise ça 50-50, pas d'intermédiaires, je ne peux pas proposer mieux."