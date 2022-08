Young Thug doit faire face à de nouvelles accusations

Les preuves semblent s'accumuler contre le Thugger.

Young Thug est déjà sous les barreaux et déjà en mauvaise position. Pourtant, les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler pour le Thugger. Il doit maintenant faire face à de nouvelles accusations dans le cadre de son affaire RICO déjà en cours. Mardi 9 août, la chaîne d'information locale d'Atlanta WSB-TV a rapporté que le bureau du procureur du comté de Fulton, en Géorgie, avait déposé un nouvel acte d'accusation contre Young Thug et quatre autres hommes, dont Yak Gotti, qui font désormais face à des accusations supplémentaires pour possession d'arme à feu en vue de perpétrer un crime et pour avoir possédé une mitrailleuse. Il y aurait aussi de nouvelles accusations de trafic de drogue. Ces nouvelles charges découleraient d'une précédente arrestation en mars ainsi que des résultats de la perquisition de la maison de Young Thug le 9 mai dernier, le jour de son arrestation.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté de Fulton, en Géorgie, a confirmé à XXL que Young Thug fait face à des accusations supplémentaires après avoir été réinculpé.

"Des accusations ont été ajoutées via une nouvelle mise en accusation sur la base de preuves trouvées lors des arrestations. Lorsque M. Williams a été arrêté le 9 mai, de nouvelles preuves ont été récupérées, ce qui a entraîné des accusations supplémentaires, notamment une accusation de possession d'une mitrailleuse."

Young Thug, Gunna et 26 autres affiliés à YSL ont été arrêtés le 9 mai pour 56 chefs d'accusation accusant YSL d'avoir violé la loi RICO en étant en réalité un gang de rue violent créé par Thug au début des années 2010. Young Thug et Gunna sont en prison sans caution depuis leur arrestation il y a trois mois. Les deux hommes ont été privés de caution à plusieurs reprises. La date du procès de l'affaire a été fixée au 9 janvier 2023.