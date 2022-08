Fetty Wap arrêté !

Il a violé les conditions de sa liberté conditionnelle.

Fetty Wap a de nouveau été arrêté, cette fois pour avoir menacé de tuer quelqu'un et brandi une arme à feu lors d'un appel FaceTime. Selon les autorités fédérales, Fetty Wap a été arrêté lundi 8 août dans le New Jersey. Dans des documents judiciaires obtenus par XXL auprès des bureaux du procureur du district est de New York, Fetty Wap, née Willie Junior Maxwell II, est accusé d'avoir brandi une arme lors d'un appel FaceTime et d'avoir menacé la vie de la personne en question.

According to reports, #FettyWap was arrested in New Jersey by the FBI for allegedly threatening to kill someone over a FaceTime call last December, which violates the terms of his pre-trial release in connection to his federal drug case. pic.twitter.com/9Eo8WzHank — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) August 8, 2022

L'affaire remonte à 2021. Selon l'accusation, elle se serait déroulée lors d'un appel FaceTime entre Fetty Wap et une personne dont on ne connaît pas l'identité. Lors de cet échange, le rappeur du New Jersey aurait brandi une arme et aurait menacé de la tuer tandis qu'il la traitait de rat. "Je vais te tuer, toi et tout ton entourage" aurait-il crié selon ce qui figure dans les documents judiciaires. Il s'agit d'une violation directe des conditions de la liberté de l'artiste. Par la suite, un mandat d'arrêt était délivré contre lui. Sa liberté sous caution a donc été révoquée et le rappeur est actuellement sous les barreaux en attendant son procès.

Fetty Wap avait été libéré sous caution, après avoir versé 500 000$, après avoir été arrêté en compagnie de cinq autres personnes et accusé de trafic de drogue entre juin 2019 et juin 2020 où ils auraient trafiqué plus de 100kg de cocaïne et d'autres substances à Long Island...

Autrement dit, il est dans la sauce...