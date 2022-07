Booba vs Rohff : ça se chauffe très fort

Bientôt la bagarre en vue?

Booba est très actif en ce moment, on parle de lui partout. C'est dû notamment à son embrouille avec Vald aux Francofolies, mais surtout à sa guerre sans merci lancée contre les influenceurs depuis plusieurs semaines désormais. Un guerre un peu surprenante, étant donné qu'il s'affichait sans problèmes avec eux il y a un an ou deux et avait pris leur défense quand Sadek les avait attaqués. Mais c'est pour une toute autre raison qu'il fait parler de lui aujourd'hui : la guerre avec Rohff semble plus que jamais relancée.

Une guerre qui n'est pour le moment que virtuelle, les deux rappeurs s'envoyant des piques par réseaux sociaux interposés. C'est évidemment, comme souvent, Booba qui a commencé en attaquant le dernier single de Rohff, "Lifestyle". Mais cette fois ça a escaladé assez rapidement, et on en est très vite venus au stade où chacun ressort les pires "dossiers" de l'autre, qu'ils soient vrais ou faux : l'affaire de violences conjugales, le Poney Club de Meudon-la-Forêt, la relation supposée avec Maeva Ghennam, les fausses montres, l'agression du vendeur Unkut, bref, tout y passe.

Qui veut voir ce combat? @rohff ça te changera moi j’suis pas une femme enceinte ça va être plus compliqué poto 😂🥶🏴‍☠️ on attend ta réponse… pic.twitter.com/xkQWwZw4JG — Booba (@booba) July 30, 2022

.@rohff TU REFUSES CAR TU SAIS QU’J’VAIS T’MASSACRER. C’EST PLUS FACILE D’ALLER À 10 FRAPPER UN JEUNE VENDEUR INNOCENT. FAISANT SEMBLANT DE ME CHERCHER DANS LA STREET. COMME JE L’AI DIS TU N’ES QU’UN LÂCHE. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/IeAfkVvY1B — Booba (@booba) July 30, 2022

Mais c'est ensuite que ça devient plus intéressant puisqu'on apprend notamment que Booba aurait proposé à nouveau à Rohff un combat sur un ring, dans les règles, un combat qui aurait été refusé par Rohff, qui lui veut rencontrer le Duc dans la street (visiblement, Booba refuse ça de son côté). On voit donc ressurgir doucement le spectre de l'octogone, même s'il y a peu de chances de voir ça arriver un jour. Mais après presque 15 ans de rivalité, maintenant, nous ce qu'on veut c'est la bagarre et que ça se termine une bonne fois pour toutes !

C’est le essoufleyyyyyy !!! 🤣 il est en cure de desintox la miskine t’es trop lent trop mou passe la 2ème zobi🥱ça commence quand? c’est ton premier cours de boxe? On dirait Tu fais d’la rééducation la wesh c’est sa garde de trompette qui me fume🤦🏽‍♂️😂🤣🐓 pic.twitter.com/gKodV3vRlb — ROHFF (@rohff) July 30, 2022

Allez bonne nuit les twittos je me suis bien marré avec ce clown 🤡 malade https://t.co/npCpk4lNRZ pic.twitter.com/deOduGXyaK — ROHFF (@rohff) July 31, 2022

Tout ça pour Vald? 🤦🏽‍♂️On t’approche les CRS nous massacre c’est ça? Ils m’ont déjà massacré tkt on connaît bien.Tu fais l’kéké de Miami mais en France tu chiales tes 5ans d’Sursis comme une proie Quel culot j’avais 5 ans ferme sur la tête t’en profitais bien sois digne victime va pic.twitter.com/6KL8lBHee2 — ROHFF (@rohff) July 30, 2022