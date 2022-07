Mister You arrêté à l’aéroport d’Orly !

Le rappeur a été incarcéré à la prison de la Santé.

Nouvelle arrestation pour Mister You qui s’est fait interpeller à l’aéroport d’Orly le 20 juillet dernier. Malheureusement pour le rappeur, il ne profitera pas de ses vacances, mais attendra son audience à la prison de la Santé à Paris.

Le rappeur de 38 ans est de nouveau confronté à la justice. Si en 2021 il avait été laissé libre et condamné qu’à une amende dans l’affaire d’achat de permis, cette fois-ci, c’est le dossier Caliweed qui revient sur le tapis. Souvenez-vous, en 2019, l’artiste avait été condamné à 24 mois de prison ferme pour avoir fait la promotion sur Snapchat du point de deal Caliweed à Villejuif (Val-de-Marne). Pour le plus grand bonheur de You et de son avocat, le parquet de Paris avait finalement accepté que sa peine soit aménagée.

Depuis, l’interprète de "Trocadéro" a dévoilé un EP, "Les oiseaux II", plusieurs collaborations, mais se fait plutôt discret, jusqu’à maintenant. Selon une information d’abord communiquée par Le Parisien, Mister You se rendait au Maroc pour des vacances en famille le mercredi 20 juillet, mais n’a pas pu embarquer. En effet, des agents de la police des frontières se sont rendus compte que le rappeur faisait l’objet d’une fiche de recherche, en lien avec l’affaire Caliweed, lors du contrôle d’identité. La raison ? Mister Yougataga n’a pas répondu à la requête envoyé par le parquet concernant la peine aménageable. Apparemment pour le parquet, qui dit manque de réponse, dit aussi exécution de peine et donc incarcération. L’avocat du rappeur s’est exprimé auprès de 20 minutes et assure que le principal concerné n’a jamais reçu de courrier d’aménagement de peine. Il disait :

"Vraisemblablement il y a eu un raté, car le parquet estime l’avoir convoqué pour l’exécuter, or mon client n’a rien reçu. très attristé mais reste combatif. Il ressent une profonde injustice car tout le monde dans ce dossier avait dit que la peine allait être aménagée. Même dans ses motivations, la cour dit que la peine doit être aménagée. Mais le parquet a fait du zèle et mis à exécution une peine qui n’aurait pas dû l’être".

Effectivement, il semblerait qu’il y ait eu un raté quelque part. En attendant que toute la lumière soit faite sur cette histoire, Mister You reste incarcéré au quartier VIP de la prison de la Santé et une audience a été fixée le 21 septembre prochain.