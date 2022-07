PLK : ses fans crient pour sa libération

Les fans du rappeur le soutiennent et lui ont fait savoir pour son retour sur scène.

PLK a fait un retour remarqué sur scène, peu de temps après son arrestation. Une performance marquée par le témoignage de soutien dont lui ont fait preuve ses fans. Une performance qu'il ne risque pas d'oublier d'ici peu.

PLK enchaîne les festivals cet été, mais le dernier en date ne s’est pas terminé de la meilleure des manières. Le rappeur faisait partie de la line-up du festival des Ardentes en Belgique et une altercation s’est produite après son show. Si tout s’est bien passé sur scène, c’est en coulisse que les choses ont dégénéré, menant à l’arrestation de l’artiste. En effet, ce dernier a fait la une de l'actualité après avoir été placé en garde à vue pour avoir donné un coup de poing à un policier. Alors que son jugement a été annoncé pour le mois d’octobre, Polak a, lui, repris son programme et les shows.

Le rappeur de 25 ans, est remonté sur scène, pour la première fois depuis son arrestation et a eu une belle démonstration de soutien. En effet, dans une vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux, on peut le voir, sur scène, réagir avec étonnement aux acclamations du public qui s’est mis à crier : "Libérez PLK". Une belle preuve d’amour de la part de ses fans. Un geste qui a visiblement, beaucoup fait rire (et probablement aussi touché) l’interprète de "À la base". Il a alors répondu : "Non, non, c’est rien, c’est rien". De quoi rebooster l’artiste, lui faire oublier un instant ses déboires et le rapprocher encore plus de son public !