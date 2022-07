Booba et Dala attaquent Vald après les Francofolies

Le Duc l'a visiblement mal pris...

Booba semble plus que jamais en guerre contre le monde entier. Si on avait pris l’habitude de voir le rappeur s'embarquer dans des clashs avec de très nombreux ennemis, parfois en même temps (comme à l'époque du clash avec Rohff, La Fouine et Kaaris), on se demande si le Duc ne s'est pas laissé dépasser par les événements. Car entre son combat sans merci contre les influenceurs / arnaqueurs, sa rivalité avec Gims, ou encore son clash avec Vald, le rappeur semble perdre un peu de son énergie.

.@vald_ld les 1h30 de retard va falloir rembourser hein Valentin! C’est le dédommageeyyyy!!! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/gBt5iZTWSh — Booba (@booba) July 16, 2022

La preuve, cette petite "humiliation" vécue par le Duc lors des Francofolies de La Rochelle, qui ont eu lieu cette semaine. Le concert de Booba a été retardé d'1h30 à cause de Vald, qui avec son impressionnante équipe de sécurité ont plus ou moins interdit l'accès de B2O à la scène, après le concert du V. Si le patron du 92i a pu finalement monté sur scène pour livrer une belle performance, il a visiblement pris tout ça assez mal, comme en témoignent les attaques envers Vald et son équipe depuis l'incident.

.@vald_ld aux @francofolies de La rochelle. Rappelons qu’il fait ma première partie hein. Tu peux renvoyer tes esclaves on n’te veut aucun mal. On est là pour le show rien d’autre Valentin 🤝😁🏆 pic.twitter.com/k9OEsTmVTt — Booba (@booba) July 15, 2022

Booba a multiplié les références à l'esclavage, en faisant des sous-entendus sur le prétendu racisme de Vald avec également pas mal des références au Ku Klux Klan. Il a envoyé aussi quelques piques à Dam16 et a annoncé au V qu'il allait devoir rembourser l'organisation pour le retard provoqué. Mais le Duc n'est pas le seul à s'attaquer à Vald, puisque Dala, artiste 92i, a également bien taclé le V en le comparant à 6ix9ine et en l'accusant d'appropriation culturelle. Voilà qui promet des prochaines semaines agitées...