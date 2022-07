Kanye West est de nouveau poursuivi en justice

Une boite de production lui réclame 7 millions de dollars.

Phantom Labs, une boite de prod’ a intenté une action en justice contre Kanye West. Le rappeur est poursuivi pour impayés et rupture de contrat.

Décidemment, la vie de Monsieur West n’est pas de tout repos. Si ces derniers mois ont été plutôt catastrophiques sur le plan personnel, avec son divorce, ses problèmes de santé et ses clashs, il semblerait que les problèmes n’aient pas fini de le poursuivre. Selon le magazine TMZ, l’entreprise de production Phantom Labs a déposé plainte contre l’artiste pour services non payés. Des services qui s’élèvent tout de même à plus de 7 millions de dollars.

Ye et la boite de production ont travaillé ensemble et cette dernière a produit quatre événements de l’artiste, étalés sur dix-huit mois. Parmi eux, une soirée d’écoute de "Donda 2" à Miami, le concert avec Drake à Los Angeles pour la libération de Larry Hoover et quatre Sunday Services. De plus, Phantom Labs devait également travailler à la production du concert de Kanye au festival Coachella, un show qui n’a jamais eu lieu, ce dernier s’étant retiré du festival au dernier moment.

Si le nominé aux Emmy Awards semble pouvoir faire ce qu’il veut, ses actions ont malheureusement des conséquences plus que sérieuses. En effet, selon l’avocat de la boite de prod’, Kanye West aurait arrêté de les payer en février, laissant derrière lui une facture s’élevant à 6 millions de dollars. Un montant qu’il avait, semble-t-il, promis de régler avec sa paye émanant de sa performance à Coachella. Le seul hic ? Le rappeur a annulé sa prestation et a donc ajouté 1,1 million de dollars de frais d’annulation aux 6 millions de dettes déjà existants. Phantom Labs s’est donc retrouvé avec une facture de 7,1 millions de dollars à payer. Effectivement ça pique. L’action en justice pour impayés et rupture de contrat prend d’un coup, plus de sens. Entre la boite de production et les membres du Sunday Services, les plaintes s’accumulent pour Ye !