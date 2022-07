Booba est de retour sur Instagram !

Il n’est plus à un bannissement près.

Une nouvelle fois, Booba fait un retour remarqué sur Instagram après la suspension de son compte. La piraterie n’est jamais finie…

Il y a comme une impression de déjà-vu et c’est probablement parce que ce n’est pas la première que le roi de la provoc’ se retrouve dans cette situation. Kopp se fait régulièrement bannir d’Instagram (24h ou indéfiniment) puis revient sur le réseau social avec un nouveau compte. Dernièrement, c’est le compte OKLM, dont il avait pris le contrôle, qui a été supprimé. La raison ? ses diverses attaques et provocations.

Si B2O est réputé pour provoquer ses ennemis via les réseaux sociaux, son acharnement envers Magali Berdah ou encore le couple Gims-Demdem est allé au-delà de la provocation. En effet, la femme de Gims a déposé plainte contre lui et la célèbre agent de stars de télé-réalité en a fait de même. Le rappeur avait d’ailleurs répondu à la plainte pour cyberharcèlement avec une plainte également, pour diffamation et dénonciation calomnieuse. De plus, il a assuré poursuivre sa mission et continuer d'exposer la vérité sur les arnaques de certains influenceurs.

De son côté, dans un communiqué partagé sur sa page, Magali Berdah a déclaré que c’était elle qui avait demandé la suppression du compte OKLM. Une demande appliquée par la suite par le président du Tribunal Judiciaire.

Cependant, ce n’est pas ça qui va arrêter le Duc de Boulogne. Le mercredi 13 juillet, ce dernier a annoncé à travers son compte Twitter, son come-back sur insta. Il a partagé dans un tweet, un screen de son nouveau compte qu’il a nommé @elieyaffaofficiel. Une action qui a ravi un bon nombre de ses fans puisque son nombre d’abonnés s’est alors développé en un temps record. Aujourd’hui (c’est-à-dire une 24h après sa création) le compte en est déjà à plus de 124 000 followers. Une question demeure tout de même. Après les comptes @boobaofficial et @oklm, est-ce que la page @elieyaffaofficiel va perdurer dans le temps ? Cela est moins certains. Quoi qu’il en soit, Booba est là !