Booba vs Gims : c’est la guerre !

Leur clash vient de prendre une nouvelle tournure.

Après des années de silence, Gims a décidé de répondre aux attaques de Booba. Entre des moqueries, des accusations et des attaques, le chanteur s’est lâché. De son côté, B20 continue son entreprise de destruction sur Twitter et a de nouveau été banni d’Instragram.

Rien ne va plus entre les deux artistes. Les choses ne sont jamais vraiment allées, mais leur beef a pris un nouveau tournant puisque Meugui a décidé de répondre au Duc et de mettre les choses au clair. Pour ce remettre dans le contexte actuel, il est nécessaire de rappeler que Booba mène depuis plusieurs mois, une guerre sans merci contre les influenceurs. Lui qui les appellent les "influvoleurs", il accuse d’arnaques et d’escroqueries un certain nombre d’entre eux (Marc Blata, Magali Berdah, Maeva Ghennam) ainsi que certaines de leurs affiliations telles que Gims et Demdem.

Kopp s’en prend régulièrement au frère de Dadju et à sa femme sur les réseaux, ce qui a même poussée cette dernière a déposer plainte contre lui. Cependant, depuis quelques jours,le rappeur inonde son compte Twitter de publications accusant notamment le couple de participer à certaines arnaques :

"RiseImmersion" C'est le centre de formation vers lequel blata redirige ses victimes pour son truc méta et casque Oculus… @gims ça va? pic.twitter.com/i8vsBs1KJb — Booba (@booba) July 10, 2022

.@gims faudra enlever tes lunettes et me regarder dans les yeux 👀 pic.twitter.com/pjYZ2xq2Dd — Booba (@booba) July 11, 2022

Un acharnement qui a poussé Demdem a réagir en story Instagram : "En boucle depuis 4 ans wallah, fais-toi soigner le vieux. Penser à moi chaque jour que Dieu fait. J’ai vraiment percé". Une message qui a visiblement fait rire Booba qui n’a pas hésité à le partager avec ses pirates :

Tu sais même pas à quel point t’as perçé…C’est clairement toi qui porte la culotte. Je te souhaite de vieillir aussi 🤲🏾 pic.twitter.com/X1yi2HvrhL — Booba (@booba) July 11, 2022

Lui qui a pour habitude de lancer les hostilités sur Instagram, B2O ne peut désormais plus utiliser son compte puisqu’il vient à nouveau de se faire bannir du réseau social.

Une situation qui, visiblement, n’a pas dérangé Gims puisque ce dernier s’est donné comme mission de terminer son rival en story. Pendant de très longues minutes, l’artiste a vidé son sac accusant Booba d’être jaloux, faible, fauché, has-been et d’autres adjectifs tout aussi peu flatteur. Il en rajoute même une couche en expliquant que selon lui, B2O ne peut plus remplir de salles. Il l’accuse de tricherie et affirme qu’il achète (avec un partenaire financier) ses propres places de concert pour les distribuer ensuite dans les quartiers et ainsi remplir ses salles de concerts.

Au cours de la vidéo, Gims explique avoir décidé de répondre, des années après car il avait un peu de temps libre, mais qu’il s’arrêterait là. Bien entendu, il laisse à son ennemi le plaisir de lui répondre sur Twitter, mais qu’il ne s’attende plus à une seule réponse de sa part.

De son côté, Booba a posté une vidéo, peu de temps après la story de Gims, d’un de ses concerts où peut entendre les milliers de fans chanter les paroles de sa musique. Une réponse tout en sobriété qui annonce certainement le calme avant la tempête.