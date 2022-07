Nicki Minaj serait-elle enceinte de son deuxième enfant ?

Nicki Minaj et son mari Kenneth Petty ont accueilli leur premier enfant en septembre 2020, un fils qu'elle appelle "Papa Bear". Avant la performance de Nicki, en tête d'affiche, au Wireless Festival de Londres dimanche dernier, la rappeuse a fait un saut sur Instagram en Live pour répondre à quelques questions de ses fans. Celle qui revenait le plus étant : "Es-tu enceinte ?".

"Si je suis enceinte ? Oh, je voulais vraiment tweeter ça : “je ne suis pas grosse, tout le monde, je suis enceinte [rires].” Oh, attendez. Est-ce que je l'ai mal dit ? Je suis désolé. Je pense que je l'ai mal dit. Je voulais dire que je ne suis pas enceinte, je suis grosse. Mais merci, les gars, pour tous les messages de félicitations."

Les fans de Nicki Minaj pensaient qu'elle était peut-être enceinte de son deuxième enfant, mais TMZ a confirmé qu'elle ne l’attendait pas – du moins pas encore. Peut-être est-ce un projet en cours, avec son mari, qui vient d'être condamné à un an de détention à domicile pour ne pas s'être enregistré comme délinquant sexuel dans l'État de Californie. Ça, seul l'avenir nous le dira, d'autant plus qu'un deuxième enfant s'intégrerait parfaitement dans le plan décennal de Nicki. Comme elle l'a dit lors d'une interview pour Complex en 2012 :

"En 2022, je serai définitivement mariée et j'aurai certainement mes deux enfants. J'ai vraiment besoin d'un garçon dans ma vie. Un petit garçon. Parce que… je suis tellement attaché à mon petit frère et j'avais l'impression que c'était mon vrai fils. Et les garçons, ils sont tellement, je ne sais pas… mon cœur fond juste quand je les vois."