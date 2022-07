Rohff en concert à Bercy le 15 Novembre !

Le Padre a l'air chaud comme jamais.

Le rap français a un rapport un peu particulier avec ses anciens. Quand aux States, chacune des sorties de Jay-Z, de Dre, de Eminem ou de Nas continuent d'être scrutées, ici on est toujours un peu sur la retenue quand il s'agit de parler des nouveautés de IAM, de NTM ou de Rohff. Une petite différence culturelle, dûe à une méconnaissance de la part de la nouvelle génération d'auditeurs, mais aussi à la posture parfois un peu "puriste" de certains anciens qui peut les couper des jeunes.

Mais s'il y en a un qui continue à rapper sans se soucier de tout ça, comme il le fait depuis les années 90, c'est bien Rohff. Le Padre Du Rap Game a un grand nombre de classiques et de hits de rue sous le coude, sort régulièrement de nouveaux projets, et va même se payer le luxe de mettre le feu à Bercy cette année ! Housni sera en concert à l'AccorHotels Arena, peut-être la plus grande salle de France (hors stades), le 15 novembre 2022.

Le rappeur a lui-même annoncé la nouvelle dans une story Instagram, et la billetterie est vient d'ouvrir. Vu le nombre de fans qui continuent à supporter le rappeur du 94, la salle devrait vite se remplir. Dans sa story, Rohff a promis "2h15 de classic", tout ça en mode revanchard : "ils comprendront qui on est. Ils réaliseront à quel point le Rap Fr on l'a marqué au fer rouge et devront cesser de nous comparer à qui que ce soit ça suffit les bêtises, venez voir si on parle pour rien nous, à bientôt".

ROH2F a l'air chaud comme jamais, ça promet un show incroyable. D'autant qu'en ce moment, le "Grand Monsieur" charbonne fort, avec son dernier album qui doit être autour des 30 millions de streams sur Spotify et sa participation annoncée au grand projet 100% 94 qui fait beaucoup parler en ce moment.