Booba valide Gazo !

Le Duc a écouté, comme tout le monde, le feat Gazo / Damso.

On a un peu tendance à l'oublier, mais avant d'être le clasheur numéro 1 du game français, Booba est surtout un fan de rap. Ca s'est moins vu ces dernières années car le Duc était trop occupé à essayer d'attaquer ses rivaux, plutôt qu'à mettre en avant ce qui lui plaisait encore dans le game FR. Mais en tant que grand producteur, il est évidemment obligé de se tenir au courant de tout ce qui se fait chez la concurrence, pour essayer de les dépasser. Cette semaine, comme tout le monde, il a donc écouté le banger de Gazo et Damso, "Bodies".

Le morceau est extrait de "KMT", le deuxième projet solo de Gazo, sorti le 1er Juillet. De manière surprenante, Booba a envoyé un compliment au drilleur du 93 via son compte Twitter. Un compliment à Gazo qui est en même temps un pique déguisé envers Damso, l'ex-protégé du Duc avec qui il semble toujours en embrouille. Il a reposté un screen d'un article de MCE titré "Damso : son featuring avec Gazo déçoit les internautes sur Twitter", en déclarant : "Un Gazo très en forme sur ce morceau. Belle prestation !".

Un Gazo très en forme sur ce morceau! Belle prestation.👌🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/DNusLKmz6U — Booba (@booba) July 2, 2022

Booba sembe ainsi sous-entendre que c'est Damso qui a déçu les internautes. Les choses ne s'arrangent visiblement pas entre le bruxellois et son ex-patron, depuis que Damso est parti tenter l'aventure en solo de son côté. Quant à Gazo, on imagine qu'il a quand même bien kiffé les compliments du tauliers, même si attention : entre le compliment et l'attaque dans une story Insta, ça peut basculer très vite...