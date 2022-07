"Nouvelle école" aura une saison 2

Et il est déjà possible de s’inscrire au casting.

Si la question est restée longtemps en suspens, le doute est maintenant levé concernant l’émission "Nouvelle école". Une saison 2 va bien avoir lieu.

Le 9 juin dernier, Netflix diffusait pour la première fois l’émission "Nouvelle école". Inspiré de la version américaine "Rythm & Flow", l’émission de recherche de talent rap s’est inscrite dans le Top 10 des programmes les plus regardés sur la plateforme très rapidement. Il faut dire que les choses n’ont pas été faites à moitié avec pour commencer, un casting 5 étoiles. Le jury était composé de Shay, Niska et SCH, représentants chacun sa ville (Paris, Marseille, Bruxelles) et de nombreux artistes du rap game ont également contribué à la sélection.

À l’issue de la première saison, ce sont Elyon, Leys et Fresh LaPeufra qui se sont retrouvés en final et c’est Fresh qui est reparti avec la somme de 100 000 euros. Depuis, l’artiste connaît un grand succès et a même dévoilé ce vendredi 1er juillet son premier EP "Bientôt à l’abri". Malgré leur défaite, d’autres participants ont vu leur streams exploser et ont également acquis une certaine notoriété. Le succès de l’émission est donc sans appel et des rumeurs concernant une suite se sont vite répandus, notamment sur la Toile.

De son côté, Damien Bernet, le directeur du développement Netflix France a laissé planer le doute le mardi 28 juin. Lors d’une rencontre avec l’Association des Journalistes Médias, il a déclaré : "Avec Nouvelle école, on a tapé dans le mille. Ce n’est pas à nous de l’annoncer, mais il y aura peut-être une saison 2". Une information partagée par le journaliste Sacha Nokovitch, de l’Équipe.

Damien Bernet, directeur du développement de Netflix France :

« Avec #NouvelleÉcole , on a tapé dans le mille. Ce n’est pas à nous de l’annoncer mais il y aura peut-être une saison 2 (sourire) » #AJM — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) June 28, 2022

Désormais, la nouvelle se confirme officiellement puisque le casting de la saison 2 de Nouvelle école vient d’ouvrir. Ceux qui souhaitent participer à l’émission peuvent donc envoyer leur candidature sur le site Castprod et peut-être devenir la révélation rap de demain. Pour s’inscrire, c’est ici.