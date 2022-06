Booba balance un nouveau dossier sur Kaaris

Dans un long audio que l'on peut écouter sur Twitter, Booba est revenu sur ses attaques contre la femme de Kaaris et, chose extrêmement rare, s'est excusé et l'a invité à son concert au Stade de France, l'assurant de son soutien dans l'épreuve qu'elle traverse et dans la "guerre" qu'elle a décidé de mener contre son ex-mari. Mais surtout, le Duc a ressorti les vieux dossiers afin de savonner encore un peu plus la planche de Kaaris en racontant une anecdote qui, pour lui, dit tout du personnage.

"On en veut juste à Armand, on a toujours su qui il était depuis le début. Pour la petite anecdote, maintenant que votre couple est niqué, je peux le dire : la première fois qu'on l'a amené en showcase, c'était à Lille, je crois, on a fini à l'hôtel après le showcase comme on faisait à l'époque, sans rien faire d'illégal, mais souvent on avait une chambre, il y a des filles, ça fume, de la musique et nous, en 25-30 ans de carrière, entre nous le 92I, jamais personne n'a embrassé quelqu'un sur la bouche devant un de ses amis. Et donc, Kaaris, au max d'émotion, il se retrouvent dans la pièce, on se retourne et il était en train de galoche deux blondes éclatées devant nous et il s'était éliminé directement donc lui on savait qu'il était pas prêt."