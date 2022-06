Booba enfonce Kaaris

Le Duc ne lâche rien et s'implique dans la nouvelle vie de Kaaris.

Booba en avait peut-être marre de ses démêlés avec des "stars" de la téléréalité. Du coup, il est revenu sur un de ses anciens ennemis, Kaaris, dont la vie privée est largement rendue publique par son ex-femme et mère de sa petite fille. Le Duc, lui, jubile et n'a qu'à pousser un peu pour se moquer. Résultat, il ne s'en prive évidemment pas et c'est donc une attaque en règle qu'il assène au rappeur sevranais doutant, notamment, de ses capacités à s'avoir s'entourer...