"Nouvelle École" : le vainqueur Fresh La Peufra va sortir 5 nouveaux titres

Tout ça sera disponible le 1er Juillet.

Ça y est, c'est terminé : clap de fin pour la première saison francophone de "Nouvelle École", le show Netflix arbitré par Shay, Niska et SCH, adapté de la version américaine Rythm + Flow. L'émission est pour le moment finie et c'est Fresh La Peufra qui l'a remportée. Le rappeur Liégeois a su imposer son style lors de l'émission, dans laquelle il était à la fin opposé à Leys et Elyon. C'est le morceau "Chop" qui a convaincu le jury. Désormais, sa mission est donc de profiter de cette lumière pour tout exploser.

Il est visiblement bien parti, puisque Fresh la Peufra a notamment eu droit à un article par Le Parisien ainsi que d'autres médias plus généralistes, preuve que son nom est en train de buzzer même un peu au delà des frontières du rap. Un article dans lequel il annonce la sortie très prochaine de son premier EP, "Bientôt à l'abri", qui sera disponible le 1er Juillet. Le projet contiendra apparemment 5 nouveaux titres, et on imagine qu'on retrouvera également le titre "Chop", qui est en train d'exploser sur Youtube depuis la diffusion des derniers épisodes de "Nouvelle Ecole".

Un bon coup de pouce pour le rappeur donc, qui avoue ne pas encore réaliser après sa victoire qui était inattendue, au vu du niveau élevé de la concurrence dans l'émission (on peut citer aussi BB Jacques, par exemple). Mais il confie également être préparé à ça depuis longtemps : "Je veux faire des tubes pour que tout le monde puisse prendre du plaisir, cela permettra d'apprendre à me connaître avec mon univers coloré". C'est tout le bien qu'on lui souhaite !