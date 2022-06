Booba engage des gardes du corps !

Le Ratpi a un nouvel équipage.

Avec tous ses clashs et toutes ses embrouilles, on pouvait s'attendre à ce que Booba finisse souvent dans les bagarres. Le rappeur du 92 s'en est pourtant bien tiré jusqu'ici : une bagarre avec Dam16, une embuscade ratée avec La Fouine et Dixon, une baston de légende à Orly, sans trop de graves dommages à chaque fois. Mais il faut désormais rajouter à cette liste la tentative d'enlèvement dont il aurait été victime il y a déjà quelques jours. On ne sait pas grand chose de cette histoire, si ce n'est que le Duc a directement accusé Marc Blata et d'autres stars de la télé-réalité d'en être à l'origine.

Mais Booba ne s'est pas contenté d'envoyer des piques à ses ennemis en disant qu'ils l'avaient loupé. Il a visiblement fait le choix de la prudence, comme en témoigne une photo postée par le rappeur sur son compte Twitter, sur laquelle on voit un agent de sécurité monter la garde devant son domicile. En légende, il écrit "Un homme averti...", en référence au célèbre dicton, qui nous dit que cette fois le Duc va redoubler de vigilance et qu'il va devenir plus difficile de venir lui chercher des problèmes.

Booba aurait également porté plainte auprès des autorités en avertissant ceux qui seraient à l'origine de cette tentative de kidnapping qu'ils risquaient "entre 25 ans et la perpétuité" pour cette agression. 20 ans de clash dans le rap presque sans problèmes pour finir par être victime d'une tentative de kidnapping à Miami de la part de stars de la télé réalité, quelle vie...