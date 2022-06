Booba : le casting de sa série est ouvert

Et tout le monde peut tenter sa chance !

La série co-écrite par Booba, "Ourika", est en train de se mettre en place. Le Duc a annoncé sur ses réseaux que le casting était officiellement ouvert.

Après de long mois sans informations complémentaires, les choses commencent finalement à bouger concernant "Ourika". En 2021, Kopp avait évoqué une série sur laquelle il travaillait avec le scénariste et réalisateur Clément Godart. Une nouvelle surprenante qui a fait mouche. Le Duc allait donc troquer sa casquette de rappeur et de businessman pour s’essayer au septième art. Il disait à l’époque :

"Je bosse sur une série. J’écris avec un ami, il écrit plus que moi mais je participe. On a déjà quatre saisons, plus ou moins... Je n'ai pas un premier rôle, mais comme ça, je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être Di Caprio. Donc je me fais un petit rôle sur-mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur".

Il faut dire qu’avec ses nombreuses critiques envers la série "Validé", B2O est attendu au tournant. Quelques mois après sa déclaration, c’est Amazon Prime Video qui annonçait qu’une série nommée "Ourika" ("d’après une idée originale de Clément Godart et Éli Yaffa") faisait partie de ses projets à venir. Au fur et à mesure, quelques infos ont été communiquées comme le fait que le projet était attendu pour 2023, que la série sera constituée de sept épisodes ou encore, qu’il s’agirait d’un western urbain se déroulant pendant les émeutes de 2005. De quoi donner l’eau à la bouche.

Aujourd’hui, les choses deviennent de plus en plus concrètes. En effet, le compte Twitter de l’interprète de "Pablo" a publié le 20 juin une info capitale pour la suite du projet, l’ouverture du casting ! Le message disait : "Pour le casting ouvert de la série "Ourika", initiée par Clément Godart et Booba, la directrice de casting Elsa Pharaon recherche de nouveaux profils. Merci de postuler uniquement via le QR code". Une bonne nouvelle pour les comédiens non professionnels puisque de nouveaux profils sont recherchés. Les auditions sont donc ouvertes à tous. Voilà de quoi motiver un bon nombre de personnes.