Migos : le mystère s'épaissit autour de leur séparation

QUAVO a offert à TAKEOFF une chaîne MIGOS pour son anniversaire !



De quoi faire taire les rumeurs d'une séparation du groupe ? 🧐 pic.twitter.com/sFvVtVakf7 — Booska-P (@booska_p) June 21, 2022

Attention, ce n'est pas la première fois que l'on voit cette chaîne. Chaque rappeur a plus ou moins porté la même à un moment donné de la carrière de Migos, notamment au moment de la sortie de "Culture III".

Résultat, personne ne sait où en sont vraiment les trois membres du groupe. Quavo et Takeoff poursuivent l'exploitation de leur single tandis qu'Offset ne fait pas beaucoup parler de lui et qu'a priori, il ne follow toujours plus ses deux potes sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que même si c'est un vrai signe, ça ne nous avance pas beaucoup et que cette chaîne à l'effigie de Migos vient encore un peu plus semer le trouble...