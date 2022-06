Booba se régale du règlement de comptes entre Kaaris et son ex-femme

Kaaris est dans la sauce, Booba se régale.

On peut même dire qu'il jubile et en profite pour enfoncer un peu plus la tête de Kaaris sous l'eau.

Le torchon brûle en ce moment entre Kaaris et son ex-femme, Linda, la mère de sa fille, et les deux ex ne semblent pas avoir décidé de laver leur linge sale en famille mais directement sur les réseaux sociaux. Un pur régal pour Booba qui a décidé de partager les déclarations sans filtre de la jeune femme avec des commentaires bien sentis. Une chose est sûre et certaine, il se régale ! Il faut dire que l'occasion est trop belle... Il rappelle notamment qu'il avait déjà "dénoncé" les relations adultérines de K2A à l'époque et que, maintenant, qu'elles sortent au grand jour, il est en mode : "je vous l'avais bien dit". Les pirates vous avaient pourtant dit la vérité sur cette affaire d’adultère et de double vie. On va sûrement apprendre pourquoi Armand a annulé l’octogone… Faut surtout pas que Booba voit ça Les pirates vous avaient pourtant dit la vérité sur cette affaire d’adultère et de double vie. On va sûrement apprendre pourquoi Armand a annulé l’octogone… Faut surtout pas que Booba voit ça 🥶👀🤦🏾‍♂️🏴‍☠️ pic.twitter.com/khTSqcAtZT — Booba (@booba) June 18, 2022 Ensuite, il valide tout simplement la démarche de l'ex-femme de Kaaris et lui apporte tout son soutien. Force à elle qui a toujours soutenu son mari même dans des moments très difficiles. La vérité prend l’escalier…Force à elle qui a toujours soutenu son mari même dans des moments très difficiles. La vérité prend l’escalier… 🏴‍☠️ Force à elle qui a toujours soutenu son mari même dans des moments très difficiles. pic.twitter.com/HaK5VaRgNc — Booba (@booba) June 18, 2022 Dans les copies de ses story Instagram, il rappelle que lui-même avait remballé une jeune femme tandis qu'il se moque de la nouvelle compagne de Kaaris qui vendrait ses sous-vêtements sur Internet puisque "la carrière d'Armand est terminée"... Il jubile fort on vous dit !