Maes règle violemment ses comptes avec Benab

Il l'accuse de l'avoir pillé et de lui avoir manqué de respect.

Maes est en mode revanche. Depuis qu'il a repris la parole il y a peu, il s'est payé ses anciens producteurs et leur a demandé qu'ils lui rendent l'argent qu'ils lui doivent, prévenant aussi Zed de faire attention à eux. Il a aussi teasé la création d'un nouveau label, Omerta Records. Sans doute poussé par la naissance de ses deux jumeaux, le rappeur sevranais garde la main et poursuit son offensive. Et sa colère du jour est dirigée contre Benab avec qui il règle ses comptes avec une certaine agressivité. Maes accuse son homologue sevranais de lui avoir piqué des toplines et des textes, les recyclant ensuite pour son propre compte. Cela sonne le glas d'une belle collaboration, eux qui ont souvent travaillé ensemble... Maes s'est donc lâché sur Instagram avec cette sentence :

"J'compte même plus les textes, toplines, idées données aux vestes réversibles. 90% du rap est faux. On a pas les mêmes principes. Ce qui est normal pour toi est un manque de respect pour moi."

Maes qui tire à balle réel sur Benab 😳 pic.twitter.com/eKQE8dNA7O — k0pp_92 (@k0pp_92) June 17, 2022

C'est donc la fin d'une amitié et d'une collaboration féconde avec des titres comme "Rude", "Sourire" ou encore "Andale"...

Il semble bien qu'après les problèmes qui l'ont obligé à quitter la France et Sevran en particulier, Maes soit de nouveau prêt à monter au front. On ne sait pas encore s'il le fera en musique, mais toujours est-il qu'il ouvre son coeur pour déballer tout ce qu'il avait dessus. On peut donc légitimement penser qu'il n'en pas terminé et qu'il a encore d'autres choses à dire...