Zola : son incroyable transformation physique

Ca a poussé fort.

Zola est à nouveau en train de faire parler de lui. Car il faut savoir que le rappeur de la ville d'Evry est en ce moment en train de préparer son come-back, lui qui n'a pas sorit d'album depuis "Survie" en 2020. Mais il est actuellement en studio en train de charbonner fort pour son prochain opus qu'il a déjà commencé à teaser via une story bien egotrip sur son compte Instagram. L'artiste doit désormais confirmer son statut, lui qui est allé décrocher un disque de platine avec son dernier projet, ce qui met une sacrée pression des chiffres quant à ce prochain opus.

Mais entre deux séances de studio, le rappeur accorde également quelques concerts et quelques showcases. C'est lors d'un de ses concerts que les internautes ont lancé le buzz en remarquant l'incroyable transformation physique de Zola, qui est visiblement passé par la case prise de masse avant le début de l'été histoire de se mettre bien sur la plage et sur scène. Le morceau qu'il interprète sur scène est "Belles Femmes", un de ses plus gros succès, mais aussi un des plus anciens.

Avec 12 millions de vues sur Youtube, ce morceau demeure un des classiques de sa discographie, déjà bien étoffée après seulement 5 ans en solo. On a hâte de voir ce qu'il va nous proposer par la suite !