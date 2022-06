Booba et Seth Gueko : c'est le clash

Le Duc fait des menaces...

Seth Gueko semble avoir décidé de prendre sa retraite, après 20 ans dans le rap game et une carrière qui est donc bien remplie. Un succès dans l'underground, d'abord, avant d'exploser de manière un peu plus grand public un peu avant 2010. Aujourd'hui, le Barlou a une vraie cote de sympathie auprès de tous ceux de sa génération, il a d'ailleurs influencé beaucoup de rappeurs actuels dans sa manière d'écrire. Mais il a choisi de s'éloigner un peu du game, avec ce dernier album, "Mange tes morts", sorti récemment, dans lequel il s'est fait plaisir.

Ca se sent notamment à la très longue liste d'invités, Seth Guex a voulu tout lâcher une dernière fois avant un repos bien mérité. Sauf que ce repos va peut-être devoir attendre, car sur son projet, il a notamment invité Dala, aujourd'hui artiste 92i, pour le morceau "Krakoukass". Mais Booba, producteur du rappeur, ne l'entend visiblement pas de cette oreille et il a même menacé Seth Gueko de "retirer son album" : "tu t'es pris pour qui pour mettre Dala dans ton nouvel album sans demander aux intéressés ? On va te retirer ton album directement tu vas apprendre à respecter les gens".

Après une réponse vocale de Seth Gueko, le Duc persiste : "fais l'imbécile tu vas voir. En tout cas on va te le retirer". Une réaction qui semble très excessive au vu du sujet de l'embrouille, mais il faut également rappelé que Booba s'en était déjà pris à Seth Gueko et à son ex-femme (une histoire qui est d'ailleurs restée dans les mémoires de tous) lors d'un clash avec Rohff il ya quelques années. Le Barlou avait dû réagir, et on imagine que les relations entre les deux hommes ont dû se tendre depuis.