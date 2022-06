Jim Jones veut fumer Lloyd Banks

Le rappeur est chaud comme jamais.

Les égos sont toujours très forts dans le rap US, et s'il ya bien un endroit où ils ont été très forts depuis 40 ans, c'est à New-York. Les rivalités entre les différents quartiers de NYC, les différentes générations de rappeurs ou encore les différents groupes / labels, ont été tellement fortes qu'elles ont même fait pleuvoir quelques balles, tout ça pour s'asseoir sur le trône de la ville où est née cette culture. Si aujourd'hui les égos sont toujours aussi gros, les choses sont un peu apaisées et les rappeurs préfèrent régler ça en musique.

Notamment via les battle Verzuz, phénomène qui avait explosé pendant le confinement et qui perdure depuis avec de nouvelles affiches. Jim Jones en a d'ailleurs déjà pratiqué un, avec les Dipset, contre The LOX, en 2021, et il voudrait bien remettre ça. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre dans le Joe Budden Podcast où il était invité : "Je fumerai Lloyd Banks sur place maintenant. Vous n'êtes pas d'accord ? Ma m*rde, c'est tout un package, le drip, l'attitude, le flow, c'est un package. [...] Quand j'arrive, les gens veulent voir Capo. Il n'y a pas beaucoup d'autres gars qui peuvent s'en vanter".

Il termine Lloyd Banks en affirmant que le G-Unit, désormais, c'est juste de la nostalgie, pendant que lui continue à rapper et être chaud. Une bonne dose d'égo de la part de Jim Jones, même s'il n'a peut-être pas totalement tord et qu'il est vrai que le G-Unit est KO depuis des années maintenant, les membres ne s'entendant plus du tout. Sa réponse piquante fait suite à un long débat dans lequel Jim Jones explique que peu d'artistes de New-York pourraient le prendre en Verzuz dans sa ville et gagner.

Le membre des Dipset a alors expliqué qu'il pouvait fumer presque n'importe qui (en particulier Banks, celui qui a été proposé par les autres invités), et a d'ailleurs redemandé à avoir un Verzuz avec Jadakiss, le seul avec qui il a quelque chose à régler en termes de compétition. Bref, l'ancien est en grande forme comme vous pouvez le constater.